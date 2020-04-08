韓劇話題性「五大女演員」霸榜！熱門劇《夫妻的世界》榮登兩冠王～

韓劇話題性「五大女演員」霸榜！熱門劇《夫妻的世界》榮登兩冠王～

韓劇   2020年4月8日   星期三12:10   MiJimin   2

猜猜現在 on 檔的電視劇中，是哪五位女演員在 TOP.5 中呢？？？是你正在追的那部劇嗎？

上週韓國 GoodData 調查排行榜來到了四月份的第一週，熱門劇《夫妻的世界》再度拿下冠軍一位，成為2020年春天的話題之王，首爾圈收視率直接衝破高點，來到了15%，氣勢如虹。

「演員榜」TOP.10中的前五名還清一色都是女演員～

▼第一名：金喜愛《夫妻的世界》

▼第二名：韓素希《夫妻的世界》

▼第三名：金泰希《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）

▼第四名：金惠秀《Hyena》

▼第五名：文佳煐《那個男人的記憶法》

第六～十名，朴海俊、金東旭、朱智勛、丁海寅、曹政奭

▼4月第一週「電視劇」話題性 TOP.10 的總排行：

1．《夫妻的世界》→持平

2．《機智醫生生活》▲１

3．《Hi Bye，MaMa!》▽１（上週停播）

4．《Hyena》→持平

5．《那個男人的記憶法》▲２

6．《一半的一半》▽１

7．《天氣好的話，我會去找你》▲１

8．《結過一次了》▲２

9．《365：逆轉命運的1年》▽３

10．《The King：永遠的君主》→新劇進榜（4月17日即將開播）

*此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。

（圖自：官方劇照）

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留言/評論
  • Ada Leong
    夫妻的世界好睇
    1小時前
  • Wenying Chen
    那個小三長的好像姜漢娜喔...我以為她演的
    3小時前
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