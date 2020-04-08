韓劇話題性「五大女演員」霸榜！熱門劇《夫妻的世界》榮登兩冠王～
韓劇 2020年4月8日 星期三12:10 MiJimin
猜猜現在 on 檔的電視劇中，是哪五位女演員在 TOP.5 中呢？？？是你正在追的那部劇嗎？
上週韓國 GoodData 調查排行榜來到了四月份的第一週，熱門劇《夫妻的世界》再度拿下冠軍一位，成為2020年春天的話題之王，首爾圈收視率直接衝破高點，來到了15%，氣勢如虹。
「演員榜」TOP.10中的前五名還清一色都是女演員～
▼第一名：金喜愛《夫妻的世界》
▼第二名：韓素希《夫妻的世界》
▼第三名：金泰希《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）
▼第四名：金惠秀《Hyena》
▼第五名：文佳煐《那個男人的記憶法》
第六～十名，朴海俊、金東旭、朱智勛、丁海寅、曹政奭
▼4月第一週「電視劇」話題性 TOP.10 的總排行：
1．《夫妻的世界》→持平
2．《機智醫生生活》▲１
3．《Hi Bye，MaMa!》▽１（上週停播）
4．《Hyena》→持平
5．《那個男人的記憶法》▲２
6．《一半的一半》▽１
7．《天氣好的話，我會去找你》▲１
8．《結過一次了》▲２
9．《365：逆轉命運的1年》▽３
10．《The King：永遠的君主》→新劇進榜（4月17日即將開播）
*此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。
（圖自：官方劇照）
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