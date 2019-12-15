当年现役爱豆在演唱会现场公开恋情：女友就是现在的人气演员李多熙！

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放在现在根本是无法想像的事啊！ 但是当年的Click-B成员吴钟赫真的这样做了！

2003年7月，当时的人气男团Click-B在奖忠体育馆举办《四人四色演唱会》，成员之一吴钟赫的女友也在现场，当然台下的大家都不知道，然而唱完一首歌的talk时间，吴钟赫突然说「我的女友在这里」，毫无预警地公开了恋情！



一开始粉丝们只当是玩笑，然而舞台灯光却对准了座位区里的一名女生，吴钟赫说：「这就是我爱的女人。 」女友被这突然的event感动到流泪，然而粉丝已经陷入崩溃情绪。

而这名当时还在读高三的女友，就是后来的知名演员的李多熙！



据网友透露，演唱会之后李多熙还在Click-B的粉丝官咖里PO文吐露心境：「演唱会那天我不是以女友身份，而是以Click-B粉丝的身份为他们应援的...... 现在对於去演唱会这件事一点也不后悔。 （公开恋情）被报导后有很多人骂我，虽然一开始也恨他们，但现在逐渐理解了。 其实我们公开恋情是希望展现出更好的形象，而且我爱欧巴，虽然大家是以粉丝的身份爱他，但我是把吴钟赫当做男朋友来爱他的。 虽然和欧巴交往没多久，但越了解他越爱他。 也许我认识欧巴的时间不如大家长，但爱他的心一定会更长久。 」



之后吴钟赫在某节目里提到公开恋情一事，表示：「我以为粉丝们会喜欢（在演唱会上公开恋情）。 」但看起来事实并非如此...... 两人遇到很大的舆论压力，一年之后就分手了。

也许有朋友对吴钟赫不熟悉，他所属的Click-B是DSP在1999年推出的7人男团，2002年三人退团后以四人形式活动，相当有人气。 后来吴钟赫转型当音乐剧演员，今年6月刚刚顺利演完《与神同行-阴间篇》，11月开始到明年2月将出演另一部音乐剧《百岁老人跷家去》。



而李多熙2002年通过超级模特选拔大赛出道，2003年拍摄SBS电视剧《千年之爱》刚刚作为演员出道，公开恋情也对她的事业造成不小的打击。 好在近年来李多熙接连拍摄了《Beauty Inside》、《请输入检索词：WWW》等优秀作品，还担任《Queendom》的MC，又帅又美的形象深入人心，终於迎来了事业巅峰。



（图源：KSD，吴钟赫、李多熙IG等）

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