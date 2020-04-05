北韩也有关注【N号房事件】，并评论：「南朝鲜是堕落日常化社会！」 韩民众「西八，我不管了」心态大爆纷纷出门赏花，韩前线护士气到SNS上怒怼！ 抛家弃子却想分遗产？"具荷拉法"请愿人数超过10万 正式获得国会审议! 路云、李宰旭和金勇大，从斯里高中毕业后去哪里了？ 世越号六周年...纪录片《幽灵船》即将上映！ Jessica保镖的贴心举动!！完全是甜蜜恋爱剧的情节啊~❤ 上下班对爱豆的影响这么大？！似乎看到了自己的影子，开心到模糊XD BLACKPINK JISOO一家都是什么神仙颜值啊？！姐姐长得像韩孝珠，哥哥是特种部队出身

「啊～是A3和一天呢！」这种迷妹状态是不是随著剧集完结，而转变成路云／李宰旭／金勇大的后遗症呢；）其实继《意外发现的一天》后，他们也开始有新的作品，不知道大家有没有看呢？

先说说路云吧，虽然是韩团SF9出身，但他近年也参与了不少电视剧的演出，包括《意外发现的一天》中饰演男主角「一天」，我们趁这机会也来回顾一下他的腹肌演出（绝对不是私心XD）



由於SF9在今年年初推出了新专辑，以为路云很久都不会有新的影视作品，结果！他就在《那个男人的记忆法》客串了！路云在剧中也是偶像，更跟女主角文佳煐传出绯闻，幸好后来文佳煐就去喜欢男主角金东旭了，简直是来回地狱又折返人间啊QAQ



顺带一提，《那个男人的记忆法》也有参加过《PRODUCE X 101》的李镇赫演出，感兴趣的可以看看喔！路云看我真诚的眼神，我没有出轨啊！



咳咳，至於斯里高中的另外两位风云人物－李宰旭和金勇大，他们在《天气好的话，我会去找你》相遇了！



李宰旭是朴敏英和徐康俊的中学同学，跟《意外发现的一天》冷酷的白经相反，这次李宰旭是个热情又爱玩的李章宇。虽然他很早就知道徐康俊暗恋朴敏英的事，但竟然连他们已经在一起都不知道！？



而金勇大是个守护朴敏英的转学生，一转到新学校就成为风云人物Top1，真不愧是A3的吴南柱XD 朴敏英被校园欺凌的时候，金勇大一直都在用自己的方法保护她，真是个霸道的暖男～



如果香港观众重温《意外发现的一天》，或是追看《天气好的话，我会去找你》和《那个男人的记忆法》，可以按此到黄Viu煲剧平台收看繁体中文字幕版本喔！

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻