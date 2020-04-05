北韓也有關注【N號房事件】，並評論：「南朝鮮是墮落日常化社會﹗」 韓民眾「西八，我不管了」心態大爆紛紛出門賞花，韓前線護士氣到SNS上怒懟！ 拋家棄子卻想分遺產？"具荷拉法"請願人數超過10萬 正式獲得國會審議! 路雲、李宰旭和金勇大，從斯里高中畢業後去哪裡了？ 世越號六週年...紀錄片《幽靈船》即將上映！ Jessica保鏢的貼心舉動!！完全是甜蜜戀愛劇的情節啊~❤ 上下班對愛豆的影響這麼大？！似乎看到了自己的影子，開心到模糊XD BLACKPINK JISOO一家都是什麼神仙顏值啊？！姐姐長得像韓孝珠，哥哥是特種部隊出身

「啊～是A3和一天呢！」這種迷妹狀態是不是隨著劇集完結，而轉變成路雲／李宰旭／金勇大的後遺症呢；）其實繼《意外發現的一天》後，他們也開始有新的作品，不知道大家有沒有看呢？

先說說路雲吧，雖然是韓團SF9出身，但他近年也參與了不少電視劇的演出，包括《意外發現的一天》中飾演男主角「一天」，我們趁這機會也來回顧一下他的腹肌演出（絕對不是私心XD）



由於SF9在今年年初推出了新專輯，以為路雲很久都不會有新的影視作品，結果！他就在《那個男人的記憶法》客串了！路雲在劇中也是偶像，更跟女主角文佳煐傳出緋聞，幸好後來文佳煐就去喜歡男主角金東旭了，簡直是來回地獄又折返人間啊QAQ



順帶一提，《那個男人的記憶法》也有參加過《PRODUCE X 101》的李鎮赫演出，感興趣的可以看看喔！路雲看我真誠的眼神，我沒有出軌啊！



咳咳，至於斯里高中的另外兩位風雲人物－李宰旭和金勇大，他們在《天氣好的話，我會去找你》相遇了！



李宰旭是朴敏英和徐康俊的中學同學，跟《意外發現的一天》冷酷的白經相反，這次李宰旭是個熱情又愛玩的李章宇。雖然他很早就知道徐康俊暗戀朴敏英的事，但竟然連他們已經在一起都不知道！？



而金勇大是個守護朴敏英的轉學生，一轉到新學校就成為風雲人物Top1，真不愧是A3的吳南柱XD 朴敏英被校園欺凌的時候，金勇大一直都在用自己的方法保護她，真是個霸道的暖男～



如果香港觀眾重溫《意外發現的一天》，或是追看《天氣好的話，我會去找你》和《那個男人的記憶法》，可以按此到黃Viu煲劇平台收看繁體中文字幕版本喔！

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