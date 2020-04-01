热门剧《拣择》完结后，陈世娫对於新作《Born Again》有信心，期望可以男女观众通吃！

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专访中陈世娫谈到一人分饰两角的想法，这次要饰演拥有「初恋感」的女主人公，却又会展现充满「Girl Crush」的一面，还提到有机会吸引到女性观众们的喜爱！？

即将以新作品《Born Again》（重生）回归小萤幕的陈世娫，透过拍摄《The Star》4月刊的写真，接受了一系列的专访。



在 4 月 20 日即将首播的 KBS 新剧《Born Again》中，她将会一人分饰两角，她表示：「如果 1980 年代的角色是有初恋感的女主人公，那么现代的角色则是充满 Girl Crush 魅力的女生，也许女性观众会更喜欢现代的这个角色哦。」看来这次新作品带著男女通杀的决心来拍啊～！XD



* 陈世娫将与张基龙、李洙赫一起主演《Born Again》，剧情讲述刑警与他的恋人和连续杀人犯，在第一世因孽缘而彼此结束了生命，32年后分别转世为检察官、考古学讲师和医大资优生，就此开启两世之间爱恨纠葛的故事。



陈世娫饰演在1980年代为旧书屋「长久的未来」主人「郑夏恩」；现代转世为考古学讲师「郑思彬」。



而访问到她梦想著什么样的爱情时，她回答到：「电影中的情侣彷佛世界上只有彼此，但我没有经历过这种爱情，很想要尝试完全陷入其中的恋爱。虽然从现实的角度出发很难实现，但还是怀抱著这样的梦想。」



▼第二版预告，「无论是20年后…还是30年后…，我都会想念你的。」更完整的人物简介可按此观看：



新剧《Born Again》由《为何那样，奉尚先生》陈亨旭导演与郑秀美编剧合作，定档在 4 月 20 日的晚间 22:00 首播。

（图：官方剧照／The Star）

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