他来了他来了！罗PD带著《一日三餐》来了！ 车胜元&柳海珍最佳搭档再聚首
综艺 2020年4月1日 星期三08:59 Rui
时隔4年，最经典版的车胜元&柳海珍的《一日三餐》（又译《一日三餐》）又要和观众见面啦！！！
因肺炎疫情全球扩散，各大节目都无法出国拍摄，罗英锡PD也为此绞尽脑汁想要挖掘新拍摄地。 3月份，罗PD原本想要带尹汝贞、李瑞镇、郑柔美和朴叙俊出国录制《尹食堂3》，因疫情而无法成行，《尹食堂3》也不得不延迟到下半年才能开机。
《一日三餐》主打韩国本土自给自足式的生活，虽然也受疫情影响，但目前韩国国内疫情已经受到控制，节目组称将全面做好防疫工作，不管是上山下海，还是入农田，节目组都打算自己动手丰衣足食，尽量减少外出。 据悉，节目组已经敲定了拍摄地，将於4月中旬正式开机，本季的主打阵容就是车胜元、柳海珍和孙湖竣，不时还会有特级嘉宾登场。
《一日三餐》重新回归让广大观众期待不已，这是继廉晶雅、尹世雅和朴素丹女生版之后时隔1年的回归，更是车胜元、柳海珍这组经典版《一日三餐》暌违4年的重聚，此前两人虽然合作过《 西班牙合宿》，但观众们更希望看到两人在韩国本土内游刃有余地享受田园生活。
「图：《一日三餐》」
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留言/评论
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把拔媽媽牽兒子的手手回歸了啊！尹食堂3也是原班人馬啊！太棒了 好期待
1小时前
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YA!終於等到這家三口團聚在一起了😆😆😆😆😆
49分前