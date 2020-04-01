熱門劇《揀擇》完結後，陳世娫對於新作《Born Again》有信心，期望可以男女觀眾通吃！

專訪中陳世娫談到一人分飾兩角的想法，這次要飾演擁有「初戀感」的女主人公，卻又會展現充滿「Girl Crush」的一面，還提到有機會吸引到女性觀眾們的喜愛！？
即將以新作品《Born Again》（重生）回歸小螢幕的陳世娫，透過拍攝《The Star》4月刊的寫真，接受了一系列的專訪。
在 4 月 20 日即將首播的 KBS 新劇《Born Again》中，她將會一人分飾兩角，她表示：「如果 1980 年代的角色是有初戀感的女主人公，那麼現代的角色則是充滿 Girl Crush 魅力的女生，也許女性觀眾會更喜歡現代的這個角色哦。」看來這次新作品帶著男女通殺的決心來拍啊～！XD
* 陳世娫將與張基龍、李洙赫一起主演《Born Again》，劇情講述刑警與他的戀人和連續殺人犯，在第一世因孽緣而彼此結束了生命，32年後分別轉世為檢察官、考古學講師和醫大資優生，就此開啟兩世之間愛恨糾葛的故事。
陳世娫飾演在1980年代為舊書屋「長久的未來」主人「鄭夏恩」；現代轉世為考古學講師「鄭思彬」。
而訪問到她夢想著什麼樣的愛情時，她回答到：「電影中的情侶彷彿世界上只有彼此，但我沒有經歷過這種愛情，很想要嘗試完全陷入其中的戀愛。雖然從現實的角度出發很難實現，但還是懷抱著這樣的夢想。」
▼第二版預告，「無論是20年後…還是30年後…，我都會想念你的。」更完整的人物簡介可按此觀看：
新劇《Born Again》由《為何那樣，奉尚先生》陳亨旭導演與鄭秀美編劇合作，定檔在 4 月 20 日的晚間 22:00 首播。
（圖：官方劇照／The Star）
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