【有片】孝子车银优亲送蛋糕感性谢妈妈：母子对话充满CP感啊〜

ASTRO成员车银优，除了是脸蛋天才之外更是个孝顺的儿子，在3月30日他的生日当天，他还亲手制作了难度相当高的千层蛋糕，也手写了小卡片，更亲自开车送往妈妈家里，向妈妈致上感谢。
影片一开始像是料理教学影片，车银优按照复杂的料理步骤，不疾不徐地完成了千层蛋糕，从打蛋液到仔细过筛，蛋糕一片片叠上去直到最后的装饰奶油，都是他自己完成，原来在生日的这一天，他要特别谢谢父母亲生下他（相信AROHA们也很感谢），所以为了表达心意所以送上蛋糕。
接下来车银优开车前往父母家中，单手握著方向盘，车银优还对著镜头说：「AROHA们好像没看过我开车喔？」他提到出道以后的几次生日，他时常都正在海外演出，接受到许多AROHA们的生日祝福，不过今年的生日正好也因疫情关系，有了停留在国内的时间，让车银优特别在生日这天感谢父母亲。
他先把蛋糕跟卡片放在家门口，接著他回到车内，用Kakao跟妈妈联络，他发问「妈妈你在家吗？」一看到妈妈立即已读，车银优表情非常开心，妈妈回答说「在办公室」，他问「什么时候回来呢？」妈妈回「车STAR来了吗？」让车银优笑眯了眼睛，於是他决定拨电话给妈妈。
母子温柔的对话著，真的像情侣般一样的日常，「妈妈，给你送了宅配过来。」「是什么呢？」「妈妈自己打开看看吧〜现在要跑过来吗？」「等会还有其他行程吗？」实在温柔又甜蜜，看著车银优笑弯了眼睛的样子，还以为在跟女朋友讲话呢！车银优除了是脸蛋天才跟资优生以外，更是孝顺的儿子，妈妈都感动不已。
之后车银优开车回到公司，也继续跟妈妈Kakao情话绵绵，妈妈也表示非常感动，车银优更是公开手机画面让大家看看妈妈的回应，真是一对可爱的母子！最后车银优当然也没忘记感谢所有AROHA与周围祝福他生日快乐的朋友们！
影片：ASTRO频道
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