Big Hit 保护BTS防弹少年团 最近再度向恶意网民提告
明星 2020年3月31日 星期二08:15 施乃琪
为了保护防弹少年团，Big Hit Entertainment 早已数度采取法律行动，最近也修改公司规定准备尽更多努力保护艺人的权力！
Big Hit Entertainment 昨天（30 日）发出官方声明，表示对於针对防弹少年团的恶意诽谤、散布谣言、性骚扰、侮辱暨毁损名誉⋯⋯等贴文，有定期采取法律行动来处理，并说明了目前的案件状况。
Big Hit Entertainment 以粉丝提交和公司监控所得的资料为基础提告后，调查机关已经掌握大多数嫌疑人的身份，并确定判处部分嫌疑人罚金。Big Hit 透露：「虽然有部分嫌疑人委任法律代理人来道歉并希望和解，但我们无论如何都不会和解或从宽处理。」
此外，Big Hit Entertainment 最近也用今年新取得的恶意贴文来再度提告，而最近调查机关也已正式著手调查，就算对象是先前的嫌疑人，只要恶意行为依然持续，Big Hit 就会继续提出告诉。
「根据本公司内部於年初制定的程序，我们已缩短采取法律行动的周期，计画更严正地保护艺人。」Big Hit 最后表示：「我们会不断努力保护艺人的权力，谢谢大家。」
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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