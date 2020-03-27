意外的友情！BTS 防弹大哥 JIN 为拍戏中的俞承豪送上应援咖啡车
明星 2020年3月27日 星期五13:15 MiJimin
两人是什么时候认识的～！？？？帅哥果然就是会默默地玩在一起。（来自宇宙大帅哥的应援～XD）
今日最新消息，人气男团 BTS 防弹少年团的大哥 JIN（金硕珍），为俞承豪正在拍摄的新剧《Memorist》（另译：超能警探）剧组的拍摄现场送上了应援咖啡车。
也就是今天下午，JIN 为了帮好友俞承豪应援，而将咖啡车送到了位於京畿道坡州的拍摄现场。俞承豪拍下认证照后上传，贴文表示：「世界巨星JIN，我会好好享用咖啡的，名演员俞承豪敬上:)」回敬JIN在应援车横幅上的文字，就是写著「世界巨星为名演员献上（咖啡车）」
根据现场工作人员的透露，刚开始因为两人从未公开过的亲密关系，现场的人员都相当震惊。之后因为国际巨星送来的咖啡车应援礼物，大家都相当感激，演员和工作人员也都更有干劲，以更好的状态投入到拍摄之中。
究竟两人是如何认识的呢？也让粉丝们相当好奇，期待未来有机会看到两人同框啊！
（图：官方／个人IG）
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