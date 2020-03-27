《The King：永远的君主》最新拍摄路透照曝光！李敏镐穿著一身白色海军制服，4月快点来吧～

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SBS电视剧《The King：永远的君主》由李敏镐、金高银、禹棹焕和郑恩彩主演。

这部是关於平行世界的故事，讲述试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝李衮，和文科型大韩民国刑警郑太乙展开跨越空间的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。



近日，陆续公开预告、海报、剧照等等，都引发了讨论，让不少人都人都在期待4月的到来。（延伸阅读： 《The King：永远的君主》公开李敏镐、金高银、禹棹焕等人定装照和人物关系图！）



而最近在网路上也曝光了最新拍摄路透照，李敏镐穿著一身白色海军制服，这也让不少网友表示：「好期待新剧」、「真的好帅」、「海军制服完全没有抵抗力」、「欧爸我来了」、「4月快点来吧」等等。



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另外，《The King：永远的君主》由《太阳的后裔》、《云画的月光》白尚勋导演执导；《太阳的后裔》、《阳光先生》、《鬼怪》金银淑编剧执笔，预计在4月播出。

（图：SBS）

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