《家师父一体》4月中喜迎新成员！邕圣佑、李鎭赫加入一日弟子
KPOP 2020年3月27日 星期五09:31 Erin
不久前综艺节目《家师父一体》才刚举办成员陆星材以及李相仑的毕业典礼，回顾两人这段时间在节目中的点滴，令许多电视前的观众们跟著感动落泪，不过立即有两位生力军即将出现在《家师父一体》了！就是邕圣佑与李鎭赫！
由於目前固定成员剩下三位，将先以一日弟子的方式来填补空缺。第一位人选邕圣佑日前才刚刚发行个人专辑，收录的都是自创曲，展现个人创作才华，并且与姜河那、安宰弘一同前往阿根廷拍摄的实境旅游节目《Traveller2》也正热播中，喜爱拍照的邕圣佑一路上捕捉许多精彩画面，现在又即将多了一个综艺节目《家师父一体》一日弟子，令人期待他与李升基等成员们的互动。
太阳宝宝李鎭赫最近挑战演戏，在电视剧《那个男人的记忆法》中演出新进记者赵一权，并且从去年以来就陆续在多个综艺节目中演出，譬如《乖僻的五兄弟》《唐吉轲德》等，除了是固定成员外也常常被邀请为嘉宾，他天生的搞笑综艺感相当受到观众们的喜爱，而目前他也正在赶录《家师父一体》担任一日弟子，四月中即将与观众们见面。
邕圣佑与李鎭赫同样出身於选秀节目《Produce X 101》，虽然两人是不同季度，但在节目中的表现都令人印象深刻，相差一岁的他们都将成为《家师父一体》的一日弟子， 与李升基、梁世炯与申成禄三位大哥一为节目带来更多样化的魅力。
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