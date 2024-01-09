【韩网热帖】让人觉得「原来金银淑编剧也有写不好剧本的时候」的作品！

看韩剧的人，谁人不知编剧金银淑？

作为韩国最著名的编剧之一，金银淑编剧经常为观众们送去好作品，剧迷一般将她简称为「金编」或「god银淑」，从2003年的《太阳之南》她就开始迈向畅销作家的第一步，2004年的《巴黎恋人》结局创下56.3%的超高收视率。 之后《On Air》、《秘密花园》、《绅士的品格》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》、《黑暗荣耀》等，每一部都是经典中的经典。

不过最近有韩国网友在theqoo上表示「让人觉得原来金银淑编剧也有写不好剧本的时候的作品」，直指《The King：永远的君主》不如金编剧其他的作品好看。 该剧由李敏镐、金高银、禹棹奂携手主演，讲述了试图关闭连接现实世界的次元之门的大韩帝国皇帝李衮（李敏镐饰），与大韩民国刑警郑太乙（金高银饰）跨越空间的爱情故事，最高收视率仅为11.6%。



对此韩国网友评论：

1. 很无趣，因为是《阳光先生》之后的作品，让我特别期待，很好奇她到底写了什么。 当时编剧还说让李敏镐尽情演戏，会让他在剧里很帅，看了之后发现原来金编写的君主立宪也能塌成那样

2. 其实《绅士的品格》我也是忍著看完的

3. 好像和sbs的时间编成还是导演问题，双方有过摩擦

4. 我还蛮喜欢这部的，李敏镐太适合皇帝人设了，演技也很好，只不过炸鸡、咖啡这种广告怎么怎么能堆在皇帝身上呢？？还好中间开始李敏镐演活了皇帝，他真的演技非常好

5. 我也是看到一半就弃剧了

6. 我觉得最烂的是《绅士的品格》，接下来是《继承者们》，《The King》还不如叫贵族比较好，这剧虽然无趣，但也好过《绅品》和《继承者们》

6. 这剧和《继承者们》我重刷了N遍，每周都会看，《绅品》反而看不进去

7. 我其实很好奇这部剧为什么这么多人吐槽，谁来告诉我到底是因为什么啊

8. 从来没想到金银淑的剧我看不满15分钟，演技也不好

9. 《绅品》的话有金编特有的味道，能看得清楚人物关系，《The King》的话，先不说有趣无趣，而是根本没有任何金编的味道

10. 她的剧都很幼稚，《太阳的后裔》、《继承者们》、《鬼怪》都一个套路，不过最烂的还是《The King》啊

11. 我是看到口碑不好才没去看，真的比《继承者们》、《绅品》还差吗？

12. 我是被剧里一开始装可爱的口气给劝退的

13. 我只想到里面的咖啡、泡菜和炸鸡广告

14. 我当时特别期待这部，看了第一集之后..... 导演问题很大，而且就像没有音乐指导一样

15. 《继承者们》也是那种一见钟情的套路，我还能理解。 但《The King》里男主的一见钟情速度快到我以为我漏看了

16. 我因为喜欢演员才看的，但剧情确实有很大问题

17. 啊，仅自己一个人觉得还不错吗

18. 比起没写好，我更觉得是她的作品要选对演员才行

原文：https://theqoo.net/square/3064716480

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