《The King》公开李敏镐&金高银初遇剧照，网友P图《鬼怪》孔刘乱入无违和？
韩剧 2020年3月27日 星期五10:31 MiJimin
看来等待《The King：永远的君主》首播的期间，可以先重温一下《鬼怪》来自行脑补跟杀时间了～！XDDD 网友真的太有才了啦～！！！
四月新剧《The King：永远的君主》在今日公开了一组男女主角在光化门初次相遇的剧照，这一幕在预告也出现过，相信大家一点也陌生。
《The King：永远的君主》讲述试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝－李衮（李敏镐 饰），和文科型大韩民国刑警－郑太乙（金高银 饰）展开跨越空间的合作，跨越空间带来悸动的奇幻爱情故事。
这一幕也是在人烟稀少的清晨时拍摄～，两人初遇的紧张又心动的时刻，究竟会如何呈现，也让人更加期待。
不过，剧照一出，网友就将《鬼怪》的孔刘P入，居然一点违和感都没有，也引发剧迷们热烈讨论与疯传，相当有才啊～！（Cr. KGE Global）阿怪会说什么呢？
▼中字前导预告，Netflix 平台同步跟播：
《The King：永远的君主》由《云画的月光》的白尚勋导演、《请输入检索词WWW》的郑志贤导演与《鬼怪》、《阳光先生》的金银淑作家合作打造，预计接档《Hyena》在四月中旬播出。
＊完整人物简介可按此观看。
（图：官方剧照）
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