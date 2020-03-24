电影《狩猎的时间》将因在Netflix平台上映引发国际诉讼危机？
电影 2020年3月24日 星期二10:52 Erin
将於Netflix独家放映的电影《狩猎的时间》很可能卷入大规模国际性的诉讼危机？
电影《狩猎的时间》拥有黄金演员阵容，包含崔宇植、朴正民、李帝勋、安宰弘、朴海秀等，都是忠武路的年轻大势演员，今年2月底计画举办的德国柏林国际电影节中，也受邀特别单元播映，是首部韩国电影在该影展正式受邀登场，因此备受各国瞩目，其间日本、香港、澳洲、纽西兰等20国已提早购买版权。原订3月初可能在韩国上映，但却因疫情升温而无限期延后。
而此时电影《狩猎的时间》却宣布将於全球线上平台Netflix独家播映，原创电影在Netflix平台独家播映的情况，一般来说有个特性是此电影所有相关权利都归於Netflix平台。但大多数之前已购买本电影版权的海外发行公司及国内相关业者对此可能提出法律诉讼。
相关的公司表示，这些海外发行商都是长期以来瞩目韩国电影，并在当地推广，但这次的行为打击了大家对韩国公司的信任，好不容易在海外市场，透过许多好作品渐渐累积大家对韩国电影公司的信任与关注，但这次的事件作法对於此信赖度影响很大。
不过投资方Little Big Pictures对於要在Netflix独家播映的结果以及随之再销售至海外各国，提出强烈反对的立场。「上映日期无限期延后，对我们来说可能是公司存亡的危机点，也不可避免的要做出决定，我们也与进行海外销售公司多次表达我们的难处，试图取得协议，对於先前已预售版权的国家也可退还支付的金额。」投资方希望圆满解决目前窘境。
照片:《狩猎的时间》剧照
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