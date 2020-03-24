《尸战朝鲜》金银姬作家：全智贤很会打，动作戏极富魅力

在《尸战朝鲜2》中短暂登场却让观众们期待不已的全智贤，作家金银姬也特别提到了她的拍摄过程。
《尸战朝鲜2》中最后新登场的三位角色为演员全智贤、安宰弘及金康勋，让观众们更加期待第三季的播出。作家金银姬提到：「年轻的王存在是一个象徵性的角色，尚缮的角色也非常重要，突然有种金康勋不能太快长大的想法。」作家开玩笑地说著。
「我思考著生死草的原产地到底是哪里，应该是喜爱寒冷的草，应该是往北边去所以想到了女真族族人，而想要创造一个身手灵活的女真族战士角色，而邀请全智贤出演，而且希望她在第二季就先登场，本来担心对她造成负担，没想到她一口答应，相当感谢她。」作家笑著忆起为什么有这个角色。
「全智贤真的是满身体动作灵活的一位演员，她拍摄武打戏的时候就像在跳舞一样，呈现出来非常优美，蹦蹦跳跳时也有特别可爱的魅力，对於动作戏码她相当投入，能够与她一起工作感觉非常的荣幸。」金银姬作家也提到她与全智贤合作的感想。
金银姬作家也在专访中提到：「以我来说我是相当热爱丧尸的人，能够有这一次这么好的机会跟大家分享，觉得非常开心，用了相当多的想像力，而也得到了意料之上的热烈回应，谢谢大家。大家给了「K－丧尸」这名字让我很感谢也觉得很荣幸，我个人希望能与原本大家认知的丧尸做出差别化，尤其是表现出那份悲伤。」剧情描述著充满丧尸宛如人间炼狱的朝鲜，贪图王权的赵氏一家与不能相信身边任何人的王世子李苍，展开了一场腥风血雨的斗争。
特别之处是《尸战朝鲜2》公开的时机与目前全球所陷入的新冠肺炎危机恰巧相符，剧中也提到了疫病的猖獗，与目前新型冠状病毒扩散至全世界造成严重局面相当符合，也让许多观众们产生联想。金银姬作家也特别说明：「《尸战朝鲜2》与新冠肺炎完全没有关联性，剧中的疫病是比较属於区域性的疫病，或是寄生虫的庞大特性等等。作品与目前时局的关联性我实在不敢想像，只能希望现在的疫情尽快缓解，希望大家一起击败病毒。」
照片: Netflix, TVDaily
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