《屍戰朝鮮》金銀姬作家：全智賢很會打，動作戲極富魅力

在《屍戰朝鮮2》中短暫登場卻讓觀眾們期待不已的全智賢，作家金銀姬也特別提到了她的拍攝過程。
《屍戰朝鮮2》中最後新登場的三位角色為演員全智賢、安宰弘及金康勳，讓觀眾們更加期待第三季的播出。作家金銀姬提到：「年輕的王存在是一個象徵性的角色，尚繕的角色也非常重要，突然有種金康勳不能太快長大的想法。」作家開玩笑地說著。
「我思考著生死草的原產地到底是哪裡，應該是喜愛寒冷的草，應該是往北邊去所以想到了女真族族人，而想要創造一個身手靈活的女真族戰士角色，而邀請全智賢出演，而且希望她在第二季就先登場，本來擔心對她造成負擔，沒想到她一口答應，相當感謝她。」作家笑著憶起為什麼有這個角色。
「全智賢真的是滿身體動作靈活的一位演員，她拍攝武打戲的時候就像在跳舞一樣，呈現出來非常優美，蹦蹦跳跳時也有特別可愛的魅力，對於動作戲碼她相當投入，能夠與她一起工作感覺非常的榮幸。」金銀姬作家也提到她與全智賢合作的感想。
金銀姬作家也在專訪中提到：「以我來說我是相當熱愛喪屍的人，能夠有這一次這麼好的機會跟大家分享，覺得非常開心，用了相當多的想像力，而也得到了意料之上的熱烈回應，謝謝大家。大家給了「K－喪屍」這名字讓我很感謝也覺得很榮幸，我個人希望能與原本大家認知的喪屍做出差別化，尤其是表現出那份悲傷。」劇情描述著充滿喪屍宛如人間煉獄的朝鮮，貪圖王權的趙氏一家與不能相信身邊任何人的王世子李蒼，展開了一場腥風血雨的鬥爭。
特別之處是《屍戰朝鮮2》公開的時機與目前全球所陷入的新冠肺炎危機恰巧相符，劇中也提到了疫病的猖獗，與目前新型冠狀病毒擴散至全世界造成嚴重局面相當符合，也讓許多觀眾們產生聯想。金銀姬作家也特別說明：「《屍戰朝鮮2》與新冠肺炎完全沒有關聯性，劇中的疫病是比較屬於區域性的疫病，或是寄生蟲的龐大特性等等。作品與目前時局的關聯性我實在不敢想像，只能希望現在的疫情盡快緩解，希望大家一起擊敗病毒。」
照片: Netflix, TVDaily
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究