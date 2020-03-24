网友神剪辑！当《梨泰院CLASS》朴世路遇上《我的大叔》李至安...好期待两人合作的电影啊！

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不少网友都会把不同的剧剪辑在一起，看了就有不同的感觉呢！这次是《梨泰院CLASS》和《我的大叔》啦～

朴叙俊在《梨泰院CLASS》中饰演「朴世路」，由爸爸抚养长大，爸爸却在高中时因为车祸意外不幸身亡，为了报仇展开了计划；而IU《我的大叔》中饰演「李至安」，在父母双亡后留下了高额负债，只能和行动不便且失语的奶奶相依为命，两人为了生活都很拼命。



这两个角色都是有点辛苦，但最后被治愈，就有韩国网友神剪辑两人遇上的片段，都是剧中的经典片段呢！在最后...至安告诉世路：「你是个好人，完全！」世路回：「不是⋯」至安则改口：「是个还不错的人。」至安也对世路说：「Fighting！」看到最后，让人有点想流泪啊！



这让网友回覆：「看了这个之后，更期待这个组合拍电影」、「这样的话收视会突破30吧」、「大发！期待两人出演同部作品」、「两人好配，剪辑的很好呢」等等。



而两人继烧酒广告之后，确定搭挡出演《鸡不可失》导演新作《Dream》，这部讲述是面临球员生涯最大危机的足球选手洪大（朴叙俊 饰）和生平第一次踢球的特别国家队队员挑战世界杯的愉快故事，预计在今年上半年开拍。





（图：《梨泰院CLASS》、《我的大叔》、HITEJINRO）

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