超高颜值新剧《Born Again》张基龙、陈世娫、李洙赫主演首波预告唯美公开！

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【最新预告+人物简介】能看到张基龙、李洙赫两大帅哥同框演戏，小编我真的死而无憾了～！而且因为追《拣择－女人们的战争》对陈世娫超有好感，这部真的是小编最期待的四月新剧啦！！！

KBS 全新月火剧《Born Again》（重生／每周一、二播出）公开主演张基龙、陈世娫、李洙赫等人的首波预告，神秘又充满唯美的氛围和独白，让人更加期待这部剧。



《Born Again》讲述刑警、刑警的恋人和连续杀人犯之间的故事，他们在32年前因孽缘结束自己的生命；32年后，分别转世为检察官、考古学讲师和医科学生，开启重生后第二轮爱恨纠葛的故事。



▼官方首次公开预告，张基龙：「谁都会有遇到命运的时候，当命运的来临时…。」／陈世娫：「那个人就会找到我。」／李洙赫：「而我就会找到那个人。」



▼张基龙饰演在1980年代拒绝和纯恶父亲同样宿命，过著孤狼生活的「孔地哲」；现代转世为菁英医学院学生「千钟范」，深邃的眼神和总是面目表情县得更加神秘的人物。



▼陈世娫饰演1980年代为旧书屋「长久的未来」主人「郑夏恩」；现代转世为考古学讲师「郑思彬」。



▼李洙赫饰演1980年代刑警「车亨彬」；现代转世为外表高冷，内心却充满热情的检察官「金秀赫」。



新剧《Born Again》由《为何那样，奉尚先生》陈亨旭导演与郑秀美编剧合作，定档在 4 月 20 日的晚间 22:00 首播。

（图：官方剧照）

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