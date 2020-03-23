C-JeS Entertainment 再添一个实力派！率智确定签约加入
KPOP 2020年3月23日 星期一12:54 施乃琪
在歌坛享有一席之地的 EXID 队长率智离开前东家后，已确定成为金在中、金俊秀、Gummy 等实力派歌手的师妹，期待她未来的表现！
C-JeS Entertainment 今天（23 日）正式宣布已经和率智签订专属合约，并表示：「我们会毫不保留地全力支持率智，让拥有独到唱功、身为实力派歌手的她除了发片活动外，在其他各种方面也能有活跃的表现。」
在以 EXID 队长身份广为人知前，其实率智早於 2006 年便以团体 2NB 成员身份出道过，2012 年加入偶像团体 EXID 活动后，兼具实力、特色和话题性的表现逐渐受到热烈喜爱。尽管前几年曾因病而中断活动，复出仍立刻以歌声重拾关注。
另一方面，C-JeS Entertainment 旗下拥有金在中、金俊秀、Gummy、Noel⋯⋯等歌手，还有姜弘硕、柳俊烈、朴星雄、薛景求、宋一国、罗美兰、文素利、李清娥、黄正音⋯⋯等数十位演员，是成立已逾 10 年的经纪公司。
（照片或影片来源：TVDaily、@soul.g_heo、C-JeS Entertainment、MBC）
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