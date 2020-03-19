《那个男人的记忆法》李鎭赫演员初体验：首播后登上即时搜寻冠军！

歌手李鎭赫首度挑战演出电视剧《那个男人的记忆法》，更在3月18日首播当天登上了及时检索冠军，他也开心在IG上分享即时动态。
MBC新水木剧《那个男人的记忆法》於3月18日首播，未开播前就汇集超高人气，也在当日播出后登上了即时检索的冠军，李鎭赫身为演员之一更是透过SNS开心分享此画面。李鎭赫在剧中饰演一位记者，首次挑战戏剧也让粉丝们相当期待。
《那个男人的记忆法》剧情描述身处记忆过剩症候群，一年365天8760个小时所有事情都记在脑中的主播李政勋（金东昱饰）与充满热情的明日之星吕河珍（文佳煐饰），两人相互克服心中伤痛的浪漫罗曼史。首播日稍早主要演员与作家导演们也共同出席了线上记者发布会。
李鎭赫饰演金东昱的直属后辈，是位新进记者赵一权，对於前辈的指示总是兢兢业业地尽力完成，李鎭赫说：「大家都对我很好，尤其导演特别疼爱我，粉丝们都叫我小太阳babysun，所以拍摄一结束导演就说「小太阳辛苦啦〜」我好惊讶，如果没留意我怎么会知道我的外号？真的很感谢。」
李鎭赫说：「在棚内拍摄我是第一次，也非常紧张，但多亏了前辈们的引导，让我不紧张而且好好完成了。金东昱前辈在我还没提问前就全部向我说明了，叫我更自在点，不要紧张就自然用自己的方式把台词说完，给我很多建议，因为我是第一次正式演出，这对我的帮助非常大。因为太紧张就算准备好的台词也可能出错或说不出来，我都好好表现了。」
剧组也称赞李鎭赫对演戏的热情，虽然喜欢开玩笑，不过对於他该做的事情总是努力做到最好，与剧中的赵一权是非常接近的，也是剧中的开心果，请观众们期待他的表现。李鎭赫说：「自己第一次演出不想给前辈们添麻烦，所以想著一定要做好，第一次跟金东昱哥这么靠近，随著拍摄时间越长也越能感受到他的搞笑、语气等，看著哥哥的这些变化觉得他非常可爱。」《那个男人的记忆法》将於每周三四晚间於MBC播出。
照片：李鎭赫IG、MBC
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