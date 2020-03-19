MAMAMOO华莎力推的「汉江联盟」到底是什么？看完只想说：老板，给我来全套！
明星 2020年3月19日 星期四09:57 Rui
MAMAMOO华莎只不过在汉江边吃了顿泡面，第二天这个套餐就卖出了1300份，果然是吃播界至尊级带货女王。
之前播出的《我独自生活》里华莎公开了自己欢乐的一天。 淩晨4点外出的华莎突然感到胃里空虚，於是就前往便利店买宵夜。 她挑选的就是全韩国国民最爱的泡面。 而华莎也强调，在江边吃泡面不能只吃泡面，还要配上烤肠、三角紫菜包饭和牛奶，如果没有三角紫菜包饭的话就换成蒸饺子，这样一套吃下来才是真的满足，足以疗愈深夜的空味。
泡面当然要首选汉江泡面第一强者-芝麻泡面啦，作为「汉江联盟」里的队长，芝麻泡面绝对和汉江的美景最为搭配。 其次就是「钢铁侠」烤肠、「黑寡妇」牛奶、「浩克」三角紫菜包饭和「雷神」饺子，当这几样美食「合体」时将能战胜世界上（胃和心情）的一切黑暗。
华莎虽然一再表示不想展现吃东西的模样，但终究敌不过美食的诱惑，直接蹲在江边的长椅上吃了起来，看到她大快朵颐的模样真的勾起了所有观众肚里的馋虫，难怪节目播出第二天就「汉江联盟」就卖出千份之多。
小伙伴们，下次来汉江边吹风的时候记得一定要尝一尝「汉江联盟」哦，华莎的选择绝对不会错。
「图：《我独自生活》」
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