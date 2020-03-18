这对是不是可以期待一下？金赛纶&姜澯熙青梅竹马一起长大：我比你大，快叫欧巴！我不要！

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金赛纶和姜澯熙，万万没想到两人竟然合作过，还记得是哪部戏吗？

2011年播出的《你能听到我的心吗》中，姜澯熙和金赛纶就合作过，扮演了男女主角金载沅和黄正音的童年角色。 姜澯熙2000年1月出生，金赛纶2000年7月出生，两人仅相差的6个月而已，但姜澯熙当时以自己是「快2000年出生」为由，让金赛纶叫自己欧巴。然而这个提议被金赛纶狠狠拒绝了，表示「不要」~~~哈哈哈哈，据说从那之后两人反而变得熟络起来。 只能说韩国男生对让女生叫他们欧巴这件事情迷之执著。



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看到金赛纶撒娇，姜澯熙的表情实在是太写实了，完全就是「当我看到我好朋友撒娇时」的表情，震惊又难以相信，还带著一丝小尴尬。



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姜澯熙和金赛纶曾都是FANTAGIO旗下的演员，除了《你能听到我的心吗》之外，还合作过2012年的《天上花园》和2013年的《女王的教室》。



短短几年里，这对小童星火速成长，即使长大后也依旧是好友，是家人一般的存在。 澯熙过生日时，金赛纶在自己的IG上晒出了两家一起过生日的照片。 两人还经常在IG里互动，这种青梅竹马一起长大的感情实在太美好啦！！



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好好长大的金赛纶和姜澯熙，颜值太赞了。



「图：金赛纶IG、《女王的教师》、《天上花园》、《你能听到我的心吗》、PANN」

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