金宇彬时隔4年回归大萤幕！ 3月28日开始拍摄崔东勋导演新作《外星人》
明星 2020年3月12日 星期四11:38 Sani
昨日金宇彬所属社AM Ent.宣布：「金宇彬将从3月底开始拍摄崔东勋导演新作《外星人（暂定名）》。 」终於又能看到金宇彬健康的模样啦！
金宇彬2017年5月确诊鼻咽癌后暂停活动，当时崔东勋导演的另一部电影《窃听》刚准备开拍，因为主演金宇彬的下车，崔导演也中断了电影制作进程，改为准备新的专案。
之后金宇彬接受了4年的治疗终於恢复健康，去年11月以颁奖人身份出席了第40届青龙电影节，宣布重新开始活动，之后还举办了粉丝见面会、为MBC创社特辑纪录片《Humanimal》担任旁白。
之后金宇彬的女友、演员新慜娥也签约到金宇彬所属社，并接拍崔东勋导演的电影作为回归之作。 近日，金宇彬和新慜娥各自捐款1亿韩元用以阻止肺炎疫情扩散。
《外星人》是外星人题材的虚构犯罪片，演员除金宇彬外还有金泰梨、柳俊烈、苏志燮、廉晶雅等等，目前连标题都是暂定的，剧情更加保密，金宇彬担任的角色也没有透露任何资讯。
（图源：SidusHQ）
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