《机智医生生活》首播收视6.3％！《请回答》成东镒、金成均和芮智媛、吴允儿都来客串，还饰演一家人！
韩剧 2020年3月13日 星期五13:00 Yuan
（有雷）曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活》在昨日首播，平均收视率也高达6.3%（最高瞬间8.3%）。在播出后，《机智医生生活》、《机智医生生活》拍摄场地、《机智医生生活》医院等都上了热搜，证明了大家的关心。
第一集中，由於律帝医院的安会长生病，公司都在传言会长去世之后，会把理事长的位置传给40岁的小儿子，但会长明明有5个孩子...为什么要传给小儿子呢？大儿子成东镒、二儿子金成均、大女儿芮智媛、二女儿吴允儿都在伺候一个地位很高的人。原来...两个儿子都是神父、两个女儿都是修女，只好交给小儿子，最后也公开了小儿子就是柳演锡（饰演 安政源）。
后来安政源决定把理事长职位让了出去，但他有一个条件就是建立贵宾病房。由於医生人数不足，他找了他的好友们：「肝胆胰外科」的李翊晙（曹政奭 饰）、「胸腔外科医师」的金隽婠（郑敬淏 饰）、「神经外科」的蔡颂和（田美都 饰）和「妇产科」的杨硕亨（金大明 饰），听到年薪是先在的两倍之后，翊晙、隽婠和颂和马上签字；而硕亨则说出了自己的挑件，只有五个人组乐队就来。
之后，时间线回到了1999年，「五人帮」他们都是首尔大医科的新生，安政源、杨硕亨看到要一个个上台自我介绍，画面十分尴尬，就想要逃离...后来打开了一个小门，发现了李翊晙、金隽婠已经在那里了，后来蔡颂和也来了，就这样他们相识了。
而《机智医生生活》主要讲述医生、护士和患者之间的故事，由《请回答系列》申元浩导演、李佑汀作家再次合作打造的作品，真的就是申PD的风格啊！看了一集之后，也让人期待之后的播出！
（图：tvN《机智医生生活》）
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