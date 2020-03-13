太妍生日后首度发文 「相信爸爸正在好地方看著我们」 令人羡慕的友情！TWICE娜琏陪Red Velvet YERI去认证生日应援咖啡厅...还在外面等待她♥ BTS防弹少年团北美巡演预定 4 月开跑 首场演出场馆今关闭 原来是她！ 李珠英在《梨泰院CLASS》之前出演过这么多知名作品 韩剧《如实陈述》还剩四集收视创新高，你也猜到「大魔王」就是他了吗？ 只要发片就夺冠 Noel 温暖新歌横扫音源榜！ 殷志源将担任《我家的熊孩子》特别MC！还在现场爆料：「我差点死在钟国哥的手上！」 惊喜！Apink 有望 4 月回归 《梨泰院Class》第13集剧照公开！金多美换了长发造型...与权娜拉再次展开紧张的神经战！ CIX 4 月发行首张日语单曲 主打歌音源抢先公开！ 朴叙俊大赞 V 演唱的 OST〈甜夜〉 「真的很甜美！」 《机智医生生活》首播收视6.3％！《请回答》成东镒、金成均和芮智媛、吴允儿都来客串，还饰演一家人！ 17年来第一次！东方神起最强昌珉预计於下月（4月）发表首张SOLO专辑 新发色引发粉丝关注 SJ神童最新近况照「超有型！」网友反应：真的认不出来是谁了 军装Bye、Bye！《爱的迫降》「北韩F4」杨庆元、李新英、刘秀彬、唐俊尚合体拍画报 《合约友情》公开李新英、申承浩、金素慧三人海报！下月（4月）6日首播 姜河那、姜素拉、千玗嬉、李雪将主演新电影《雨和你的故事》！还记得谁和谁合作过哪些作品吗？ 学生妹变小淑女！ 金惠奫经IU造型师之手展现女神级魅力 《Born Again》公开张基龙、陈世娫、李洙赫剧照！下月（4月）20日首播 【武汉肺炎．COVID-19】韩国男子把钱放入微波炉里消毒！打开一看全糊了 AOA酉奈＆N.Flying承协、宰铉等主演网剧《Big Picture House》第二波海报跟角色单人照公开！ 【有片】草娥退团AOA近3年婚礼上现身！一开口就让粉丝泪奔：你幸福就好～

留言/评论