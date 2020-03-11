南柱赫将离开 YG 加入 SOOP 成孔刘、孔晓振、金材昱同门师弟！？
明星 2020年3月11日 星期三08:52 MiJimin
最近他的新作品有很多，大家都有follow 到吗？希望南柱赫往后也能继续走花路啊～～～！
今日最新消息，人气男演员南柱赫将离开 YG 娱乐，与演员专属的经纪公司 Management SOOP 签订专属合约，随后 SOOP 相关人士回应：「和南柱赫见过面，但还没有确定。」
目前 Management SOOP 旗下艺人有孔刘、全度妍、孔晓振、郑裕美、金材昱、徐玄振、崔宇植、南志铉、裴秀智…等人，粉丝们也相当期待南柱赫能持续奠定演员身分的发展。
而南柱赫与郑裕美合作的Netflix原创剧《保健老师安恩英》即将在 4 月首播外，与韩志旼二度合作的电影《犹瑟与虎鱼们》也即将上映。
目前拍摄行程中，是与前辈李圣旻所合作的电影《Remember》，之后则会投入与秀智合作的新剧《Start Up》的拍摄工作，也将在下半年出演卢熙京编剧推出的新作品《HERE》，行程满档，令人期待。
（图自：Management SOOP／杂志／컬럼비아）
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