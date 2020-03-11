南柱赫將離開 YG 加入 SOOP 成孔劉、孔曉振、金材昱同門師弟！？
明星 2020年3月11日 星期三08:52 MiJimin
最近他的新作品有很多，大家都有follow 到嗎？希望南柱赫往後也能繼續走花路啊～～～！
今日最新消息，人氣男演員南柱赫將離開 YG 娛樂，與演員專屬的經紀公司 Management SOOP 簽訂專屬合約，隨後 SOOP 相關人士回應：「和南柱赫見過面，但還沒有確定。」
目前 Management SOOP 旗下藝人有孔劉、全度妍、孔曉振、鄭裕美、金材昱、徐玄振、崔宇植、南志鉉、裴秀智…等人，粉絲們也相當期待南柱赫能持續奠定演員身分的發展。
而南柱赫與鄭裕美合作的Netflix原創劇《保健老師安恩英》即將在 4 月首播外，與韓志旼二度合作的電影《猶瑟與虎魚們》也即將上映。
目前拍攝行程中，是與前輩李聖旻所合作的電影《Remember》，之後則會投入與秀智合作的新劇《Start Up》的拍攝工作，也將在下半年出演盧熙京編劇推出的新作品《HERE》，行程滿檔，令人期待。
（圖自：Management SOOP／雜誌／컬럼비아）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞