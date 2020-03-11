經典美聲團體 Noel 將攜新單曲回歸 「驟然」預告片感性動人！ 學生玩滑板意外撞凹保時捷，聯絡後發現車主是RAVI！並公開他溫暖的善行：沒有收取維修費用 邕聖祐首波概念照公開 大展層次豐富的魅力！ Stray Kids 慎重防疫 取消世巡歐洲場次 李多熙 & 張聖圭 確定接下《Road to Kingdom》MC 主持棒，預計 4 月首播 李孝利參與了「善良的出租人」運動！本月不收房租...幫助因新冠肺炎經營陷入困難的承租者！ IZ*ONE離開Pledis後簽約CJ集團 由SWING和OFF THE RECORD共同管理 《Running Man》宋智孝新造型「復古髮帶」、「搞笑香腸嘴」成功逗笑全場XD 「15年的信任」！ BIGBANG與YG第三次續約 第二屆《The Fact Music Awards》決定進行網上頒獎，於本月16日公佈獲獎結果！ 朴載範UFC現場被Brian Ortega打過程曝光：清脆「啪」聲響亮！ 你周遭有可以當偶像的朋友嗎？快tag他們讓SM來找他 KBS清潔工確診新冠肺炎總部大樓臨時停用，對各檔節目製作無影響 帶貨女王MAMAMOO華莎又營業了！這次脫銷的是.... 完全想不到啊XD 南柱赫將離開 YG 加入 SOOP 成孔劉、孔曉振、金材昱同門師弟！？ 《爸爸！我們去哪裡？》的「民律歐爸」長大啦！民國公開弟弟民律近況，網友：「兩個長得一模一樣」 【武漢肺炎．COVID-19】因應肺炎疫情考量，韓國TOPIK考試公告延期舉行 「BIGBANG回歸舞台」美國Goachella音樂節因疫情延期至10月舉辦 【有片】朴敘俊絕對是芳心縱火犯啊♥「朴世路」考試證照片是這樣拍出來的！

最近他的新作品有很多，大家都有follow 到嗎？希望南柱赫往後也能繼續走花路啊～～～！

今日最新消息，人氣男演員南柱赫將離開 YG 娛樂，與演員專屬的經紀公司 Management SOOP 簽訂專屬合約，隨後 SOOP 相關人士回應：「和南柱赫見過面，但還沒有確定。」

目前 Management SOOP 旗下藝人有孔劉、全度妍、孔曉振、鄭裕美、金材昱、徐玄振、崔宇植、南志鉉、裴秀智…等人，粉絲們也相當期待南柱赫能持續奠定演員身分的發展。



而南柱赫與鄭裕美合作的Netflix原創劇《保健老師安恩英》即將在 4 月首播外，與韓志旼二度合作的電影《猶瑟與虎魚們》也即將上映。



目前拍攝行程中，是與前輩李聖旻所合作的電影《Remember》，之後則會投入與秀智合作的新劇《Start Up》的拍攝工作，也將在下半年出演盧熙京編劇推出的新作品《HERE》，行程滿檔，令人期待。

（圖自：Management SOOP／雜誌／컬럼비아）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞