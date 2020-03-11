带货女王MAMAMOO华莎又营业了！这次脱销的是.... 完全想不到啊XD

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MAMAMOO成员华莎，舞台上是气场全开的性感女爱豆，其实她还有另外一个身份，那就是《我独自生活》里朴素呆萌的吃货安慧真。

华莎自从亮相《我独自生活》之后凭藉完全不做作以及吃什么什么卖脱销的神奇带货能力成为综艺界一霸，烤牛肠、烤紫菜、炸酱面、酱油蟹等美食都因为华莎的加持一货难求。 这次，华莎一不小心有展现了惊人的能力，带火了这个东西。



最新一期的节目里，华莎用竖笛（牧童笛）吹奏了《Titanic》的OST，虽然吹得有些走调，但华莎完全不在乎，吹得十分投入，这一幕也让观众们看得哈哈大笑。 华莎当时表示：「看了竖笛（牧童笛）的影片之后就突然很想吹看看，於是就下单了」。之后的油豆腐寿司+肥牛的吃播也馋得观众们直呼「太饿了，好想吃」。

万万没想到的是节目播出之后，广大观众们纷纷找出了放置在抽屉里已久的竖笛（牧童笛），上网搜索华莎同款竖笛（牧童笛）乐谱，於是这个乐谱也卖到了脱销，相关厂家不得不发通告表示因为节目的火爆导致订购量激增，厂家来不及生产，希望购买者能够谅解。



「图：《我独自生活》」

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