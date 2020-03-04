FNC否认刘在锡、郑亨敦等所属艺人是新天地教徒！对於恶意谣言和诽谤贴文，将以法律进行应对！
明星 2020年3月4日 星期三14:00 Yuan
韩国新冠肺炎疫情扩散，超5000例的确诊患者中有大约60％患者与新天地教会有关，使得这一教会成为众矢之的。
民众对新天地教的愤怒日益升高，网路上又开始流传艺人信徒人名单。（延伸阅读：李栋旭紧急辟谣「不是新天地教徒」！网民：开什么玩笑，他是个可以靠脸自创宗教的人）
今日（4日）上午，FNC娱乐也发表正式立场表示：「最近，针对所属艺人的与特定宗教有关的虚假事实正在流传。我们所属的艺人与特定宗教完全无关，相关传闻不是事实。」
「於『新型冠状病毒』感染症，很多人正在遭受痛苦，在这种我们应该相互帮助和努力克服危机情况下，却出现盲目谣言对此深表遗憾。对於针对所属艺人的恶意谣言、恶意诽谤贴文，本公司将不经任何协商或妥善处理，通采取法律程序进行强硬措施应对。」
（图：Naver、FNC、KSD）
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留言/评论
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無中生有也是種韓國的特色嗎？怎麼能生出這麼多事情來？！
40分前
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