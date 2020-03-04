《南山的部长们》这不是李星民！为演出朴前总统进行特殊化妆！

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电影《南山的部长们》由演技派演员李炳宪、李星民、郭到元等人同台飙戏，李炳宪与李星民都纷纷表示这是他们第一次演出真实存在的人物，必须是模仿演出，而李星民更是为求连外型都神似，而进行特殊化妆让自己更像前总统朴正熙。

李星民说，曾有人提议他可以演出前总统全斗焕，他觉得可以，不过《南山的部长们》的导演却直接对他说「你一定要演出前总统朴正熙。」於是让李星民决定接演。近期李星民连续有两部作品在3月与台湾观众见面，一部是3月6日上映的动物喜剧《明明会说话》，另一部则是3月13日上映的严肃的政治电影《南山的部长们》，两个极端的角色令人看出李星民的深层演技。





李星民说：「朴正熙前总统的形象其实深深存在於每个人脑海中，的确有想尝试扮演他的冲动。当时导演提起，我甚至连剧本都没看就想试试看，无论是电视剧或电影中虽然都曾出现过实际存在的人物，但大部分都会找外貌相似的人来扮演。对於外表我也相当烦恼，跟导演讨论过试试看特殊化妆，导演也跟我有相同想法。」



「试装时也黏上了特制的耳朵，为了模仿发音还需要用到矫正器，后期就没有特别录音，发型也梳得跟他本人相似。甚至找来了为朴正熙前总统量身制作西服的老师傅，电影中的西服也由同一位师傅来制作。另外走路的姿势与步伐，也力求与朴前总统相似。当然语气也要一样……我个人觉得看起来背影与步伐我已经满意，比较可惜的是刚拍完《缉凶对决》就拍摄《南山的部长们》，所以我还必须减肥。」李星民可说是对自己所饰演的朴前总统扮相相当满意。



是否担心自己的表现呢？李星民说，的确有观众们会以政治面来分析这个角色，但他不担心，因为其实电影就是电影。他更说在拍摄这部电影时觉得他的手下真的很爱他（朴前总统），虽然这部电影看来就是政治事件，不过大家大可不把这部片当成政治电影来看，会有其他更多感受。《南山的部长们》将於3月13日正式在台上映。

照片：车库娱乐，Catchplay

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