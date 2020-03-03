金明洙、辛睿恩《快过来》公开双人海报！甜美眼神和淡淡笑容令人心动 本月（3月）25日首播
韩剧 2020年3月3日 星期二11:34 JiaJia
KBS新水木剧（周三、四）《快过来》将於本月（3月）25日首播！官方於昨日（2日）公开主演金明洙、辛睿恩双人海报，俊男美女的组合真的太配了～
《快过来》改编自同名网路漫画，描述能变成人类的猫咪，和主人展开微妙心动的爱情故事。
金明洙（L）饰演「洪潮」，不时会变身为人类的小猫，对主人率雅非常忠心。虽然外表是美少年，但内心还是只猫，因此闯了很多祸；辛睿恩饰演「率雅」，是一位20代中段的上班族，性格让人联想到「小狗狗」，坚称自己不喜欢猫，却带著猫咪「洪潮」回家。
在最新公开的海报中，金明洙甜美的眼神，和辛睿恩淡淡的笑容，如童话般美好；另一张海报中，两人则一同看著漫画书，似乎还窃窃私语地讨论剧情，脸上露出愉快表情。
官方也公开男、女主角向观众们问候的影片，可以感受到他们溢出画面的化学反应。距离首播不远了，一起期待吧！
（图片、影片来源：KBS）
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