金明洙、辛睿恩《快過來》公開雙人海報！甜美眼神和淡淡笑容令人心動 本月（3月）25日首播
韓劇 2020年3月3日 星期二11:34 JiaJia
KBS新水木劇（週三、四）《快過來》將於本月（3月）25日首播！官方於昨日（2日）公開主演金明洙、辛睿恩雙人海報，俊男美女的組合真的太配了～
《快過來》改編自同名網路漫畫，描述能變成人類的貓咪，和主人展開微妙心動的愛情故事。
金明洙（L）飾演「洪潮」，不時會變身為人類的小貓，對主人率雅非常忠心。雖然外表是美少年，但內心還是隻貓，因此闖了很多禍；辛睿恩飾演「率雅」，是一位20代中段的上班族，性格讓人聯想到「小狗狗」，堅稱自己不喜歡貓，卻帶著貓咪「洪潮」回家。
在最新公開的海報中，金明洙甜美的眼神，和辛叡恩淡淡的笑容，如童話般美好；另一張海報中，兩人則一同看著漫畫書，似乎還竊竊私語地討論劇情，臉上露出愉快表情。
官方也公開男、女主角向觀眾們問候的影片，可以感受到他們溢出畫面的化學反應。距離首播不遠了，一起期待吧！
（圖片、影片來源：KBS）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論