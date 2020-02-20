高庚杓退伍后复出作！有望与徐玄合作JTBC新剧《私生活》 以「诈欺人生」投射韩国百姓的悲欢离合
韩剧 2020年2月20日 星期四10:42 JiaJia
高庚杓於上月（1月）中退伍，近期传出他有望与徐玄共同主演JTBC新剧《私生活》，回归小萤幕。
《私生活》描述「生活型诈欺师」不经意介入国家机密，为了能生存下去而施展所有诈欺技巧，和大企业展开诈欺对决的故事。该部作品以经过时代变迁，为了在韩国生存下去，不得不从事诈欺业的家庭作为故事开端，以「诈欺人生」投射韩国百姓的悲欢离合。
徐玄有望饰演女主角「车珠恩」。她从小在「骗子父母」的抚养下长大，耳濡目染地学习许多诈骗技巧。最近，徐玄也出演了JTBC独幕剧《你好，德古拉》，於剧中饰演一直在妈妈所设定的框架下长大的「安娜」。
作为退伍后回归小萤幕的作品，高庚杓有望饰演男主角。他的上一部作品为两年前（2018年）的tvN《Cross》，并在剧中饰演穿梭於医院与监狱之间、带有复仇之心的天才医生「姜仁奎」，播出时获得不少好评。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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