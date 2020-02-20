《学校2020》金曜汉拍画报：「与角色重合度高反而担心…听取了李栋旭对於演技的建议」
韩剧 2020年2月20日 星期四11:16 JiaJia
X1出身的金曜汉将以《学校2020》作为电视剧出道作。他与角色高度重合引发粉丝们巨大期待，但金曜汉本人却很担心。期间，他对合作过《Produce X 101》的李栋旭透露苦恼，对方也给予建议，让他安心不少。
昨日（19日），时尚杂志《star1》3月刊公开金曜汉为其拍摄的画报，展现其清爽、可爱的「少年美」。
金曜汉表示，去年（2019年）是他人生的转捩点：「从跆拳道国家代表常备军，成为偶像练习生，让我感到相当不安。出演《Produce X 101》后获得大家的喜爱，真的是奇迹。」
最近，金曜汉被选为KBS新剧《学校2020》男主角并成为话题，他表示：「因为和剧中角色的重合度太高，反而很担心。」金曜汉还提到，他与合作《Produce X 101》的李栋旭取得联系，前辈从容不迫的建议，让他的不安感消失，心情也平静许多。
（图片来源：《star1》）
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