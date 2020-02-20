《Born Again》剧本阅读：张基龙、陈世娫、李洙赫均「一人饰二角」！关於「前世今生」的故事 4月首播
韩剧 2020年2月20日 星期四10:18 JiaJia
人物设定感觉蛮有趣的～不晓得故事会如何呈现！ #BornAgain #张基龙 #陈世娫 #李洙赫
KBS新剧《Born Again》由《王家一家人》陈亨旭PD执导，郑秀美编剧执笔。是一部悬疑重生爱情剧，描述刑警、刑警的恋人和连续杀人犯之间的故事，他们在32年前因孽缘结束自己的生命；32年后，分别转世为检察官、考古学讲师和医学大学的学生，开启第二轮的爱恨纠葛。
张基龙饰演从刑警「车亨彬」转世为检察官「金秀赫」的角色，这是他继《请输入检索词WWW》后回归小萤幕的作品。
陈世娫饰演从旧书屋「长久的未来」主人「郑夏恩」转世为考古讲师「郑思彬」，结束《拣择－女人们的战争》拍摄后，迅速回归小萤幕。
李洙赫饰演从连续杀人犯转世为医学大学生「千钟范」的角色，这也是他退伍后回归小萤幕的作品。
（图片来源：KBS）
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