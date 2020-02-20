高庚杓退伍後復出作！有望與徐玄合作JTBC新劇《私生活》 以「詐欺人生」投射韓國百姓的悲歡離合
韓劇 2020年2月20日 星期四10:42 JiaJia
高庚杓於上月（1月）中退伍，近期傳出他有望與徐玄共同主演JTBC新劇《私生活》，回歸小螢幕。
《私生活》描述「生活型詐欺師」不經意介入國家機密，為了能生存下去而施展所有詐欺技巧，和大企業展開詐欺對決的故事。該部作品以經過時代變遷，為了在韓國生存下去，不得不從事詐欺業的家庭作為故事開端，以「詐欺人生」投射韓國百姓的悲歡離合。
徐玄有望飾演女主角「車珠恩」。她從小在「騙子父母」的撫養下長大，耳濡目染地學習許多詐騙技巧。最近，徐玄也出演了JTBC獨幕劇《你好，德古拉》，於劇中飾演一直在媽媽所設定的框架下長大的「安娜」。
作為退伍後回歸小螢幕的作品，高庚杓有望飾演男主角。他的上一部作品為兩年前（2018年）的tvN《Cross》，並在劇中飾演穿梭於醫院與監獄之間、帶有復仇之心的天才醫生「姜仁奎」，播出時獲得不少好評。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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