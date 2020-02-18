这个组合好养眼！邕圣佑、辛睿恩有望担任JTBC新剧《从朋友变成恋人的可能性》主演 预计下半年首播
韩剧 2020年2月18日 星期二12:12 JiaJia
《从朋友变成恋人的可能性》由《我的ID是江南美人》导演执导，《梨泰院Class》联合制作公司制作，加上邕圣佑、辛睿恩有望担任主演，期待感爆棚啊！
预计今年（2020年）上半年拍摄、下半年播出的JTBC新剧《从朋友变成恋人的可能性》，是一部浪漫爱情剧，描述因为误会而错过的两名男女，经过10年循序渐进地互相单恋的爱情故事，将带给观众青春般的悸动和感性。
男主角有望由邕圣佑饰演。2017年，他选秀节目《PRODUCE 101 第二季》，并以限定组合Wanna One成员活动过1年半；2019年担任《18岁的瞬间》男主角，金香起等合作，演技收获不少好评。目前他与姜河那、安宰弘一起出演真人秀《Traveler 2》，并将於今年上半年发行首张SOLO专辑，各个领域皆有涉猎，让人看到邕圣佑无穷的潜力。
女主角则有望由辛睿恩饰演。2018年，她以网剧《A-TEEN》女主角收到许多关注；2019年与朴珍荣合作《会读心术的那小子》。今年3月，则有和金明洙合作的《快过来》於KBS播出。如今再传出有望接下新作品的消息，令粉丝们相当期待。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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