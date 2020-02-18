金钟国对宋智孝说：你当初要是接受的话，和Gary一起拍《超回》的就是你了…
综艺 2020年2月18日 星期二10:27 MiJimin
大家有看最新一集的《Running Man》吗？听到这句话，宋智孝也微笑做出了回应。
最新一集的《Running Man》（2月16日播出EP.490）中，成员们聊天时无意间谈论到了 Gary 与 智孝，让周一情侣的粉丝们又默默陷入了回忆之中。
起初是在讨论全昭旻和梁世灿在节目上的爱情线，是否影响到生活，池锡辰大哥则说，不喜欢全昭旻总拿爱情开玩笑，全昭旻则反驳说：「我说要一起吃刨冰，他不一起吃。」
身为姐姐的宋智孝给出了建议：「你（世灿）不要总是阻挡，接受一下吧！」在一旁的刘在锡直接回说：「你也那样做过啊！」
金钟国也搭话说：「你当初要是接受（Gary）的话，《超人回来了》就是你们一起拍了…。」宋智孝也被哥哥们突然地放话给愣住。
宋智孝默默回应：「不是的，我和 Gary OPPA 没有那样的感觉。」
还记得当初宋智孝曾说过，和 RM 成员们太熟了就像家人一样的感情，成员们依旧持续关心著 Gary 的近况，也希望智孝能找到属於自己的幸福。
▼节目此片段：
（图自：爱奇艺／SBS Running Man）
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