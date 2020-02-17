据说这是BTS防弹少年团史上最绝妙的瞬间！JIN的倾情奉献XD

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从2013年出道到现在，防弹少年团们创造了多个K-POP纪录。

每一次亮相都堪称完美的防弹少年团，这与7名成员台下付出的无数心血和努力息息相关。 从一路飙升的榜单成绩，到打败Justin Bieber：等人卫冕「最佳社交艺人」奖项，如今，防弹少年团凭藉优质的音乐、精心设计的编舞及帅气的外表，已经成为进军海外最成功的K-POP组合。 登顶公告牌榜单后，韩国总统以及韩国外交部也发文庆贺：「向热爱唱歌的七个少年和少年们的翅膀‘Army’表示祝贺。 更成了首个登上格莱美颁奖礼的韩国组合，可以说防弹少年团在不断刷新、创造历史。



防弹少年团的经典舞台无数，但最近大家发现只有这一瞬间才能被称为最绝妙的瞬间！！



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哈哈哈哈哈，某次直播上粉丝们不停地留言和成员们互动，有一名粉丝发了一对大眼睛图案，随著留言的增多，这双眼睛也逐渐上升，此时恰好JIN转过头来，大眼睛正好停在了JIN的眼睛上，JIN立刻就成了突破次元的漫画人设，水汪汪的大眼睛十分搞笑！

此外，防弹少年团将於2月 21 日正式带著《MAP OF THE SOUL: 7》重磅回归，一起来期待吧！



「图：instiz」

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