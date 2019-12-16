【女团品牌评价】前三名大洗牌　MAMAMOO 跃上宝座！

进入 2019 年的最后一个月，哪些女团在近期受到最多关注和讨论呢？来看看今天出炉的女团品牌评价吧！
韩国企业评价研究所於 2019 年 11 月 13 日起至 2019 年 12 月 14 日间，针对韩国人民喜爱的女子团体搜集了 79,362,481 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等项目进行分析，并在今天（15 日）公布了 12 月份的女团品牌评价结果。
最近在年末颁奖典礼上震撼全场的 MAMAMOO，果不其然也在本月的评价排行榜上拿下冠军。在与她们有关的连结中，最常出现的最新主打歌 “HIP” 以及两位成员「华莎」和「玟星」的名字；而与她们有关的三大关键字则是「公开」、「期待」和「幸福」。
而前两个月都拿下冠军的 (G)I-DLE，本月则退居一名，不过品牌评价指数相较於上个月呈现上涨趋势，也让人对她们在明年的表现更加期待。
而 YG 当家女团 BLACKPINK 虽然最近都没有韩国活动，依然在本月拿下第三名；日前在赴日开唱前，YG 也透露预定在 2020 年初回归，消息一出立刻掀起热烈讨论。
除了上述三团外，TWICE、Red Velvet、少女时代、AOA、Oh My Girl、宇宙少女和 MOMOLAND 也都在本月打入了前十名。
（照片或影片来源：RBW、CUBE Entertainment、YG Entertainment）
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