TWICE娜琏遭外国跟踪狂「幻想交往」！ JYP发声明：「加强警卫，欢迎粉丝举报」

不仅幻想娜琏是自己的女友，还给娜琏妈妈SNS发私讯、跑来韩国打听娜琏行踪，并扬言要在12月跟她对话，这跟踪狂行径真的很让人害怕啊！
今日JYP发声明称：「我们了解到了最近网路上出现的跟踪狂问题，正在请求可用的法律措施，并计画对该位艺人采取警卫措施。 希望粉丝积极举报相关资讯，所属社会尽全力保障艺人的安全。 」
原来，有一个来自德国名叫Yosh的「粉丝」陷入了「自己正在和娜琏交往」的妄想！ 他从2016年开始对娜琏产生好感，去了五六次JYP公司，但都被告知娜琏不在，还去娜琏2年前直播的地方摆出同样角度「打卡」：
Yosh在网上向人透露说要去韩国见女友、想为了女友整形变好看一点，还打听在韩国租赁房屋，但苦恼的是「女友都不回他资讯」，网友追问才发现Yosh所说的「女友」其实是著名女团TWICE成员娜琏。
这个Yosh还一度找到TWICE宿舍，但当时TWICE已经搬走：
Yosh还给娜琏妈妈的IG发私讯，让娜琏添加他的KakaoTalk好友，并在网上公开表示10月要再来韩国见娜琏，
有人劝阻他，他却坚持认为「娜琏当然知道我要去见她，而且100%会很开心见到我」！
Yosh在清潭洞一带打听了100多家店，询问娜琏的踪迹，不仅找到了「娜琏每个月都会去一次的宠物咖啡厅」，还真的打听到了娜琏居住的公寓......
Yosh预告会在12月再度回到韩国，用2个月的时间寻找娜琏：「希望到那时我可以和你对话。 」难怪粉丝和公司都紧张起来了...... 希望JYP和大家都保护好娜琏的安全啊！
（图源：网路）
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