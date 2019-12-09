BoA 最新主打歌与 Crush 合作　光听预告就等不及啦！

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这周 BoA 就要带著迷你二辑〈Starry Night〉回归，陆续公开了收录曲预告片让人越来越等不及了！

SM Entertainment 今天（9 日）日上午公开了 BoA 迷你二辑〈Starry Night〉同名主打歌的短预告，特别跨刀献声的 Crush 和 BoA 彷佛组成屋二重唱般，默契十足地诠释在寒冷冬季里望著星光闪耀的夜空、与彼此分享温暖的浪漫心情。



为了纪念发片，BoA 将於 11 日当晚八点（韩国时间）在 NAVER V LIVE 上的 SMTWON 频道举行直播《Starry Starry Night》。

配合浓厚的年末气氛，当天 BoA 也会把直播打造成一场线上年末派对，除了和各国歌迷即时互动外，也会分享关於新专辑的幕后故事。11 日傍晚六点别忘了先锁定〈Starry Night〉罗！



（照片或影片来源：SM Entertainment）

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