五组歌手通吃实体、数位市场！《Golden Disc Awards》公开最新入围名单
KPOP 2019年12月6日 星期五13:11 施乃琪
《Golden Disc Awards》的特色是分实体唱片、数位音源两类进行颁奖，随著第 34 届入围名单出炉，同时入围两部门的歌手也引发了关注！
《Golden Disc Awards》今天（6 日）开放了官网并公开数位音源本奬、唱片本奬以及新人奖的入围者名单，其中有五组歌手 / 团体因同时入围实体和数位奖项而格外醒目。
首先是以个人之姿持续活跃的少女时代队长太妍，分别以正规二辑〈Purpose〉和单曲〈四季〉入围；防弹少年团则以迷你专辑〈Map of the Sou: PERSONA〉及其主打歌同时入围。
而今年首度只身出击就接连推出两张专辑的 EXO 成员 Chen，也以迷你一辑〈四月，与花〉及其主打歌同时入围；WINNER 凭去年底的单曲〈MILLIONS〉和今年的新专辑〈CROSS〉一起入围，而 TWICE 则以最新专辑〈Feel Special〉和去年底的主打歌 “Yes or Yes” 双双入围。
另一方面，第 34 届的《Golden Disc Awards》将於 2020 年 1 月 4、5 两日在高尺 Sky Dome 举行，完整入围名单可前往官网查看。
（照片或影片来源：SM Entertainment、YG Entertainment、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment）
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