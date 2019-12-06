Block B 宰孝伤势反覆复发　免除替代役返家休养

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Block B 成员宰孝在去年底就以替代役身份入伍，但在军中却因伤势多次复发而被要求返家休养，一起来看看经纪公司的说明！

Seven Seasons 今天（6 日）发出官方声明说明宰孝的服役状况，透露他因为右侧膝关节、外侧大腿筋软骨和外侧半月板部位的伤势，在去年被判定为第四级体位，因此以替代役身份於 2018 年 12 月入伍。

然而，在受训三周后宰孝便因伤势复发而被要求返家休养，之后专注接受治疗后於 2019 年 3 月重新入伍，却又因伤势问题而在当天就被要求返家。

经过医院长达六个月的诊断后，宰孝於 9 日前往釜山兵务厅再度接受体检，结果於 11 月被判定为第五级体位（仅战时需服役，与完全免役的第六级略有不同）。

Seven Seasons 表示：「宰孝将专注於接受治疗，待病症好转以后，再行公告往后的活动计画和行程。」



（照片或影片来源：Seven Seasons）

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