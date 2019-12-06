BoA 公开迷你二辑曲目表　与 Crush 合作抒情主打歌！

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BoA 即将发行的新专辑〈Starry Night〉除了收录多首她参与创作的歌曲，才刚发片的 Crush 也会为同名主打歌跨刀献声！

SM Entertainment 今天（6 日）公开了 BoA 迷你二辑〈Starry Night〉的曲目表，以同名主打歌为首，一共收录了 “Black”、“Butterfly”、“I Don’t Mind”、「看见」(Think About You) 和「干掉的玫瑰」(Dry Flower) 共六首歌。

BoA 这次特地邀来 Crush 合作一起为最新主打歌 “Starry Night” 写词并对唱，以感性歌声描写两人在寒冷的冬季里看著星光闪耀的夜空、与彼此分享温暖的心情。除了主打歌外，”Black” 和「干掉的玫瑰」也都有 BoA 参与词曲创作。

〈Starry Night〉将於 12 日傍晚经由各大音源网站全面发行，而最近 BoA 也会陆续释出更多预告照和新歌的亮点片段，期待今年和她共度冬天！





（照片或影片来源：SM Entertainment）

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