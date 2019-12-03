EXO灿烈见到「死侍」超兴奋！「我是成功的粉丝」、「他说看到我的死侍装扮 好紧张」、「这是真实的吗…？」 Billboard：「BTS防弹少年团&田柾国全球KPOP人气第一」 恭喜恭喜！全慧彬将成为12月的新娘，与圈外男友将在7日於峇里岛举行婚礼♥ EXO世勋参加完电影《鬼影特攻：以暴制暴》活动后…和柳演锡深夜会面！ IU 演唱会上唱中文歌《孤独的总和》超标准，歌词唱到「真理」让人想哭 GD与NIKE的火花：Air Force 1 PARA-NOISE UTOPIA展示 《Running Man》被惩罚的cosplay勇度三兄妹，没想到「他」也难逃全脸涂蓝的命运 「宣美PO照掉粉事件」续！当事人朴轸泳道歉：对不起，换成是我看了照片也会被吓到XD 不想搞笑却意外搞笑的郑世云！这可能就是天生自带喜感吧XD 《认识的哥哥》TWICE多贤5段愤怒，大骂朴轸泳：你是个笨蛋！隔著萤幕都能看到怒火XD 宇宙少女舞台结束后力竭倒地：「嘴巴里有血的味道！」 别看BTS防弹少年团RM表演时气场全开...其实他的腿出卖了他XD

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