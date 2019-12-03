《认识的哥哥》TWICE多贤5段愤怒，大骂朴轸泳：你是个笨蛋！隔著萤幕都能看到怒火XD
明星 2019年12月3日 星期二08:15 Rui
别看TWICE多贤小小一只，其实发起火来真的很「可怕」。
最近JYP的社长朴轸泳重磅回归，为了宣传新曲还特意带著「员工」多贤和娜琏一起亮相《认识的哥哥》，三人还玩起了经典游戏「歌谣里的呐喊」，游戏双方都戴著耳机，耳机里放著音乐， A向B说明给出的词语，因为互相都听不见，所以会闹出各种笑话，这次气得多贤直接痛駡老板朴轸泳是「傻瓜」。
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平时看到的多贤都是笑脸迎人，非常软萌，没想到玩游戏很有求胜心的她发起火来也让人害怕，而且怒火还是阶段性递增，从极小怒，到小怒、中怒，再到大怒、极大怒。 表情更是从一开始的隐忍，叹气，到中途的皱眉，再到最后气到站起来，隔著萤幕都能闻到浓浓的炸药味，连老板朴轸泳也只能乖乖忍受，可见多贤的杀伤力有多猛！！
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其实大多数情况下多贤都是软萌一派，这次暴走只能怪老板实在太笨了，哈哈哈哈~
「图：instiz」
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