《Handsome Guys》好久不见金宇彬竟怀念学生时期的发禁：剃光头！

tvN假日综艺《Handsome Guys》邀请金宇彬、车太铉、金东贤以及禹相赫透过了讨论发型议题而意外合拍？该节目时常介绍一些韩国的文化遗产与进行直接的访谈，本次在2月9日即将播出的节目中，将进行各年龄层的蛇年明星探访。

预告中，几人对於在此年代韩国发生的重大事件展开了精采的讨论。金东贤向车太铉等人提问，1989年那个时期是否还是有著发禁的年代？引发在座所有人纷纷开始分享自己在学生时期的悲惨经历。



特别是89年生属蛇的金宇彬，特别提到自己在学生时期，必须遵守校规中对於发禁的规定，而且校规是要求剃光头的。让在座的大家相当惊讶，而76年生的车太铉与96年生的禹相赫更异口同声表示「我也被剃了个光头」，没想到这个话题钓出了曾经以光头示人的艺人们，意外引发在座所有人共鸣。



接下来《Handsome Guys》还对金宇彬提出新年运势的建议，建议他如果今年运气要扶摇直上的话，必须与「拥有黄色的人」一起做事，现场的几位也为了抢著与金宇彬共事而纷纷搜寻自己身上的黄色单品，相当逗趣。节目将於2月9日晚间正式播出。



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