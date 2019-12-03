轻松喜剧《有瑕疵的人们》正式登场，吴涟序身旁有一堆美男却不为所动？

【首播观后感】安宰贤和吴涟序二人豁出去演出让人轻轻松松追的一部爱情喜剧，大家开始追看《有瑕疵的人们》了吗～？（很多有个人特色的美男演员，而且男二具元亦长得十分讨人喜爱！）
接播MBC 热门剧《意外发现的一天》的韩剧是由吴涟序和安宰贤所主演的《有瑕疵的人们》，当「美男嫌弃症」的女主遇上「外貌执著症」的男主后，两人究竟会擦出甚么火花呢？
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男主安宰贤在剧中从小胖子变成型男后，向曾经让他出洋相的女主吴涟序报仇，首播的1~4集却继续产生各种新误会，过程相当搞笑，加上男女主角豁出去的演技和表现，喜欢轻松爱情搞笑剧的人，千万不能错过。
除此之外，这出剧还有一大必睇位，就是吴涟序身边有相当多外貌出众的美男，除了安宰贤之外，吴涟序家里有三兄弟都是美男，还有学校保健室老师也相当有型可爱，加上女配金瑟琪（饰演吴涟序的密友）相当有默契的友情亲密互动，都成为剧中相当有趣的场面。
▼保健室老师（具元 饰），颜值出众且近乎完美的人，但似乎不懂说谎～
▼二哥（车璌河 饰），同性恋酒吧的调酒师，没有男人可以逃出他的手掌心（！？）
▼三弟（金载庸 饰），是一位偶像练习生，活泼但很怕独自在家。
吴涟序也因为三位帅气哥哥&弟弟，在成长的过程中吃亏不少，究竟她还会遇到多少有趣的事情呢～？
（图自：黄Viu煲剧平台）
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