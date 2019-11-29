人气女团 BLACKPINK 将在2020年初回归，传已开始录制新歌！官方回应

人气女团 BLACKPINK 将在2020年初回归，传已开始录制新歌！官方回应

明星   2019年11月29日   星期五10:22   MiJimin   19

BLACKPINK 几乎是一年只回归一次的概念了，粉丝 BLINK 们期待吗～！？

今早韩国媒体报导 YG 旗下人气女团 BLACKPINK 将在2020年初回归，新歌也已开始录制，官方就此消息回应。

YG相关人士接受访问回应道：「虽然具体日期还没有确定，但目标是明年初回归，BLACKPINK 的成员们现在正在为新专辑录制各种新曲。」表示消息属实，也让粉丝们相当期待。

上一首新歌为2019年4月5日发表的迷你二辑《Kill This Love》，MV 也已累积了6亿观看人次，另一首热门歌曲《Ddu-Du Ddu-Du》也已突破10亿，成为所有韩团的最高观看人次，缔造新纪录。

▼《Ddu-Du Ddu-Du》MV：

（图自：官方）

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留言/评论
  • 張竣堯
    真是感人但是로제的solo咧
    1小时前
  • 周志森
    有限的合約時間 安排適當的回歸次數 我覺得比較不會讓粉絲等太久 😥
    1小时前
  • Howard HO
    nice👍🏻
    1小时前
  • 陳俊諺
    終於....
    1小时前
  • Shabu Tien
    在没有看到trailer之前我都不相信这些新闻😂
    1小时前
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