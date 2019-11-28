抗癌成功即将复出！金宇彬第一个行程就要暖哭粉丝

看到金宇彬康复复出，粉丝们真的很开心。 这次他又传出了好消息，将於12月举办粉丝会，和大家近距离互动。
刚刚举办的青龙电影节上，金宇彬作为颁奖嘉宾亮相，这是他因患癌暂停工作之后首次公开亮相，也是他时隔911天之后重新出现在公众面前。 虽然看上去消瘦了一些，但气色明显好了许多，话语坚定有力，让担心他已久的粉丝们终於松了一口气。
金宇彬一出场就赢得了全场的掌声，他也十分感动，带著激动的声音表示：「我想先对大家说句谢谢，几年前我身体出现了问题，但真的有很多人给我应援，帮助我战胜病魔，为我祈祷，托了大家的福，我才能坚持过来，重新以健康面貌和大家见面，借青龙电影奖这珍贵帅气的场合，向所有为我加油和祈祷的各位说一声谢谢，真心感谢。 」
好消息接连不断，金宇彬将在12月8日举行「Thank You粉丝见面会」，感谢粉丝们在他生病期间对自己的关怀与鼓励。据悉，活动将以「脱口秀」的形式进行。 这也算是金宇彬真正意义上的的第一个SOLO官方行程，想来是已恢复健康了吧。
时隔两年的时间，金宇彬终於再次回到人们的视野，期待他今后的活动。
「图：IHQ、青龙电影节截图」
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