金在中明年1月发行新专辑回归 亚洲巡演同步开启！ 永远的女神「金泰希」X小迷糊「李奎炯」确定合作tvN新剧《Hi Bye，妈妈!》 具荷拉哥哥公开和妹妹的聊天截图：「伤心的时候尽情哭吧，我爱你」 [有片]快来接收中韩文双声带的Tiffany! 诚意满满双版本问候 Kakao Map新功能：来看看你Kakao亲辜现在在哪里？ Billboard点名SuperM等歌手，出台限制专辑的捆绑销售！ 抗癌成功即将复出！金宇彬第一个行程就要暖哭粉丝 「恶评网民请你做个人吧！」少女时代太妍黑衣黑帽亮相机场，一言不发竟也遭骂 IU演唱会隐藏的乐趣？观众席上找明星，快来看看都有谁～ SF9路云出街全程手遮胸！知道真相后只想说：这也太可爱了吧♥ 【旅游资讯】韩国将外卖食品的一次性餐具收费！ 目标：2030年彻底不用塑胶袋

看到金宇彬康复复出，粉丝们真的很开心。 这次他又传出了好消息，将於12月举办粉丝会，和大家近距离互动。

刚刚举办的青龙电影节上，金宇彬作为颁奖嘉宾亮相，这是他因患癌暂停工作之后首次公开亮相，也是他时隔911天之后重新出现在公众面前。 虽然看上去消瘦了一些，但气色明显好了许多，话语坚定有力，让担心他已久的粉丝们终於松了一口气。



via GIPHY

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

金宇彬一出场就赢得了全场的掌声，他也十分感动，带著激动的声音表示：「我想先对大家说句谢谢，几年前我身体出现了问题，但真的有很多人给我应援，帮助我战胜病魔，为我祈祷，托了大家的福，我才能坚持过来，重新以健康面貌和大家见面，借青龙电影奖这珍贵帅气的场合，向所有为我加油和祈祷的各位说一声谢谢，真心感谢。 」



via GIPHY

好消息接连不断，金宇彬将在12月8日举行「Thank You粉丝见面会」，感谢粉丝们在他生病期间对自己的关怀与鼓励。据悉，活动将以「脱口秀」的形式进行。 这也算是金宇彬真正意义上的的第一个SOLO官方行程，想来是已恢复健康了吧。



时隔两年的时间，金宇彬终於再次回到人们的视野，期待他今后的活动。

「图：IHQ、青龙电影节截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻